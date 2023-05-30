مختص يكشف فائدة تطبيق قرار “ضريبة السيارات المستعملة” للمشتري

كشف محمد فهد متخصص في مجال السيارات، عن فائدة تطبيق قرار ضريبة السيارات المستعملة للمشتري، مشيرا إلى أنه اختياري وليس إلزامي للتاجر بشرط موافقة هيئة الزكاة والضريبة.

وقال المتخصص في مجال السيارات في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "ضريبة السيارات المستعملة" ستكون على هامش الربح، والقرار مهم للمستهلك ولا يضر التاجر".

وأضاف فهد أن المشتري بعد تطبيق قرار "ضريبة السيارات المستعملة" يستطيع معرفة سعر السيارة الحقيقي الذي اشترى به التاجر.

ووجه نصيحة للمشترين قائلا: "أنصح من يُريد شراء سيارة مستعملة بالانتظار لما بعد تطبيق قرار "ضريبة السيارات المستعملة"، مشيرا إلى أن هناك سيارات مستعملة تُصنف تالف بعد الحادث؛ لكن يُعاد استخدامها وهذا خطر.

وتابع متخصص في مجال السيارات: "سوق السيارات المستعملة فيه تضخم، ولا توجد رقابة على ساحة السيارات، وهناك غش كثير".