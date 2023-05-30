بالورد.. منسوبو #مبادرة_طريق_مكة يستقبلون المستفيدين من #تركيا (صور)

ما بين ألسن تلهج بالدعاء وكفوف تتجه للسماء محملة بالدعوات، وابتسامات تعم المكان، بالورد استقبل منسوبو مبادرة طريق مكة المستفيدين من جمهورية تركيا في مطار إسطنبول اليوم.

في أجواء تعمها البهجة، انطلقت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من مطار إسطنبول الدولي في جمهورية تركيا، اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

مبادرة طريق مكة، هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، حتى وصولهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.