ريال_مدريد يحدد بديل #بنزيما بعد اقترابه من #الاتحاد

كشفت بعض التقارير عن خليفة كريم بنزيما في صفوف ريال مدريد بعد اقتراب رحيله عن الملكي.

وكانت التقارير الاسبانية والسعودية قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد يسعى لضم بنزيما براتب خرافي يبلغ ٢٠٠ مليون يورو في موسمين

ووفقا لما ذكرته إذاعة "كوبيه" الاسبانية، فإن هاري كين هو الخيار الأول أمام إدارة ريال مدريد لتعويض رحيل كريم بنزيما المحتمل، بطلب من كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي

المصدر نفسه أوضح أن داخل النادي يحب الجميع هاري كين ويعتقد مجلس الإدراة والجهاز الفني أنه لاعب من طراز عالمي، ولكن تكمن الأزمة الوحيدة أمام الريال نحو ضم اللاعب، في دانيال ليفي رئيس توتنهام، حيث دائما ما تكون المفاوضات معه صعبة ومعقدة