السعودية في “حوار مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا”: حريصون على حماية حقوق العمالة

شاركت السعودية في اللقاء الحواري الذي نظمته منظمة الهجرة الدولية في الفلبين بعنوان "الحوار الرفيع المستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا" حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات التي تشمل تشريعات الاستقدام، والإصلاحات التشريعية في الدول الخليجية، والتعاون بين الدول المرسلة للعمالة وأسواق العمل الخليجية.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل، سطام بن عامر الحربي، حرص السعودية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ ومنها ما يرتبط بحماية حقوق العمالة.

وأشار إلى أبرز السياسات والإصلاحات التشريعية التي اُطلقت خلال الأعوام القليلة الماضية وأسهمت في تعزيز حقوق العمالة؛ وأبرزها مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ونتج عنها إلغاء الكفالة، إضافة إلى مبادرة "برنامج حماية الأجور" و"توثيق العقود" التي تدعم أهم الحقوق العمالية، ومبادرة "الثقافة العمالية" التي رفعت من وعي العمالة، ومبادرة "التسوية الودية" التي دعمت تقريب وجهات النظر بين طرفي العلاقة التعاقدية.