الولايات_المتحدة: مقاتلة صينية نفذت مناورة عدوانية قرب طائرة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي (فيديو)

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن طائرة مقاتلة صينية نفذت مناورة أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.
ونشرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ فيديو لمقاتلة صينية من طراز J-16 تقوم "بمناورة عدوانية غير ضرورية" أمام طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي RC-135 يوم الجمعة فوق بحر الصين الجنوبي.
وأضافت في بيان أن ذلك جاء خلال اعتراض طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي.
وأجبرت المقاتلة الصينية الطائرة الأمريكية على تغيير مسارها.
وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن الطائرة الأمريكية كانت تجري عمليات تحليق آمنة وروتينية.
طائرة صينية قامت بمناورة وُصفت بالخطرة أمام طائرة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.
الجيش الأمريكي قال: مناورة الطيار الصيني كانت عدوانية وغير ضرورية وإن ذلك لم يكن تصرف فردي منه بل جزء من نمط أوسع.
الحادثة وقعت الأسبوع الماضي وقام الجيش الأمريكي برفع السرية عن المقطع قبل قليل. pic.twitter.com/ObddZNd8lx
— إياد الحمود (@Eyaaaad) May 30, 2023