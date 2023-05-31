رسالة الوداع من #إيمليانو_دياز إلى جماهير #الهلال

أعلن إيمليانو دياز المدير الفني لفريق الهلال رحيله بشكل رسمي عن الزعيم.

وكتب عبر حسابه على تويتر:

"لقد جاء اليوم الذي لم أرغب في الوصول إليه أبدًا ، لكن كرة القدم والحياة لها مراحل ، واليوم هو الوقت المناسب للبحث عن تحديات جديدة. أغادر وأنا مرتاح الضمير لأنني قدمت أفضل ما لدي من أجل هذا النادي. أود أن أشكر الجميع لمنحي فرصة العودة إلى النادي حيث قضيت أسعد اللحظات في حياتي".

وتابع :"إلى اللاعبين الرائعين الذين هم بالفعل جزء من حياتي وأنا أحبهم مثل أطفالي. إلى الجماهير على الكثير من الحب والدعم ، إلى سعادة الرئيس فهد بن نافل، وقبل كل شيء لأخ الحياة فهد المفرج ، أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في هذه المهنة. وفوق كل شيء ، أشكر هذا البلد على معاملتي كواحد منكم".