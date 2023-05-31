بعد 10 أيام في #الفضاء.. عودة “#علي_القرني” و “#ريانة_برناوي” إلى الأرض #عاجل #نحو_الفضاء

حط رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني على الأرض، بعد رحلة في الفضاء استمرت 10 ايام، وظهر الرائدين يلوحان بأيديهم.

وعادت المركبة "دراغون" التي تحمل على متنها الرائدين إلى الأرض صباح اليوم الأربعاء، واستغرقت رحلة العودة حوالي 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، أمس، معلنة انتهاء المهمة الفضائية "Ax-2" التي أطلقتها المملكة في 22 مايو الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.

وانطلقت رحلة انفصال مركبة "دراغون"، وهي أول مركبة فضائية تقوم بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكياً، من محطة الفضاء الدولية، أمس منفذة عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي، وبالتالي هبطت على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.