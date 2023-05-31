“#الإحصاء”: #المملكة استوردت آلات ومعدات وأجهزة كهربائية بـ138 مليار ريال خلال العام الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في بيان أصدرته اليوم الأربعاء حول حجم التجارة الدولية للمملكة خلال العام الماضي 2022، عن أنه تم استيراد آلات ومعدات وأجهزة كهربائية بـ138 مليار ريال.

وأوضحت أن إجمالي الصادرات 1.541 مليار ريال ، بينما بلغت قيمة الواردات 712 مليار ريال، وبلغ حجم الميزان التجاري 829 مليار ريال.

وأبانت "الإحصاء"، أن المملكة تصدر منتجات معدنية بقيمة 1231 مليار ريال.

وفي بيانات أخرى صدرت مؤخرا،كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن (96.1%) من المنشآت بالمملكة استخدمت الإنترنت خلال عام 2022م، فيما استخدمت (94.6%) من المنشآت، جهاز حاسوب.

ونشرت هيئة الإحصاء (عبر موقعها الإلكتروني) نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت 2022م، والذي أظهر أن (76%) من المنشآت خصصت هاتفا متنقلا لممارسة النشاط.

وأوضحت نتائج المسح، أن (45.6%) من المنشآت لديها موقع ويب على شبكة الإنترنت، و(52.6%) من المنشآت لديها حساب في منصات التواصل الاجتماعي، و(58.7%) من المنشآت خصصت هاتفا ثابتا لممارسة النشاط.