بـ42 مئوية.. #الأحساء تُسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأربعاء في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على"تويتر"، أن الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم، حيث سجلت 42 درجة مئوية، ومكة المكرمة 41 درجة ، والرياض 37 درجة.

وأبان المركز أن أدنى درجة حرارة سجلت في القريات بـ17 درجة مئوية فقط، فيما سجلت العلا 22 مئوية.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة, والمخواة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.