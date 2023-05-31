حقيقة مغادرة وفد #الجيش_السوداني #جدة ووقف المفاوضات مع #الدعم_السريع #عاجل

أبلغ وفد الجيش السوداني الوساطة في جدة بتعليق أي اجتماعات حاليا، نافيا في الوقت ذاته مغادرة جدة.

يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني والدعم السريع بشأن خرق الهدنة – وفقا لـ" العربية"-.

وطالب الجيش السوداني بإخراج قوات الدعم من المستشفيات والمرافق العامة.

من جانبه اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق الهدنة عبر الضربات الجوية.

على جانب آخر، أغلق الجيش السوداني كوبري الفتيحاب، من جهة أم درمان بالخرطوم».

وكانت تجددت الاشتباكات من جديد، مساء أمس، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث شهدت مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، ومدينة الأبيض شمال كردفان، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وذلك بعد يوم واحد من تجديد وقف إطلاق النار قصير الأمد.