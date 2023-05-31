أسهم_أوروبا في أدنى مستوى لها خلال شهرين

لامست الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها، في شهرين، اليوم الأربعاء، بعدما غذت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف المتعلقة بالتباطؤ العالمي وبددت التفاؤل الذي نتج عن مؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة ليسجل أدنى مستوى منذ 31 مارس، وتتجه البورصات الأساسية في المنطقة نحو تسجيل خسائر شهرية وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن والمؤشر كاك 40 في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا. وتراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا اليوم الأربعاء.

وقاد مؤشر شركات تصنيع السيارات ومؤشر السلع والخدمات الصناعية، وكلاهما يتأثر بما يجري في الصين، خسائر المؤشرات الفرعية في أوروبا بعدما أظهرت بيانات تقلص نشاط المصانع في الدولة الآسيوية بقدر أكبر من المتوقع في مايو أيار بسبب ضعف الطلب. والصين هي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا.

وانخفضت أسهم شركة العقارات السويدية المتعثرة إس.بي.بي 7.6 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات.