القبض على 3 مواطنين روجوا 4 أنواع من المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وداخل منزل واستراحة في #حائل

قبضت إدارة مرور منطقة حائل على 3 مواطنين، اتخذوا مواقع التواصل الاجتماعي ومنزلاً وإحدى الاستراحات وسائل لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، ومادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، إلى جانب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، إلى جانب رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.