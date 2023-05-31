أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» اكتمال جاهزية قطاري «الحرمين السريع» و«المشاعر المقدسة» لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، بكل سهولة ويسر.

وشددت «سار» على تسخير الإمكانيات كافة للإسهام في تحسين تجربة الحاج، عبر تنقله السلس في قطار «الحرمين السريع»، الذي يعتبر أحد أسرع 10 قطارات في العالم، ويربط الحرمين الشريفين ببعضهما، مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة.

كما أشارت إلى جاهزية قطار «المشاعر المقدسة» واكتمال عمليات الصيانة الوقائية واختبار القطارات والمحطات، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، لضمان تشغيله وانطلاق رحلاته ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، وينتظر أن يجري أكثر من 2000 رحلة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، بين 9 محطات في كل من «عرفات» و«مزدلفة» و«منى» عبر 17 قطاراً.

وتحرص «سار»، على توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، طوال أيام مناسك الحج، من خلال قطاري «الحرمين السريع» و«المشاعر المقدسة»، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تسخير كافة الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسهولة.