خدمات خاصة ووظائف في #البريد لمستفيدي «صندوق الشهداء والمصابين»

وقعت مؤسسة البريد السعودي «سبل» مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية والخدمات البريدية للجهات المستهدفة في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم، رئيس مؤسسة البريد السعودي، المهندس آنف بن أحمد أبانمي، والأمين العام للصندوق، طلال بن عثمان المعمر.

وقال «أبانمي» إنه سيتم إطلاق منتجات مشتركة تستهدف استثمار القيم المضافة ومكامن القوة لدى الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة لجميع الجهات ذات الصلة والشرائح الاجتماعية المستهدفة في المملكة.

وشدد «المعمر» على أن الشراكة مع «سبل» تحقق الربط التقني للحصول على بيانات النطاق الجغرافي لمستفيدي الصندوق، ومنحهم مسار خاص للاستفادة من خدمات المؤسسة، وتوفير خدمة خاصة لإيصال المواد والخدمات من الصندوق لعناوين المستفيدين في أرجاء المملكة كافة، إلى جانب الدعم والتمكين لمستفيدي الصندوق في الفرص الوظيفية التدريبية.

وأضاف أن ذلك يعزز توجه الصندوق في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، من خلال شراكاته وتعاونه مع عدة جهات يسعى فيها إلى توفير الخدمات والمنتجات والتسهيلات اللازمة والمتنوعة والمستدامة، لتوفير حياة كريمة وآمنة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم.