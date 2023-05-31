لليوم الثاني على التوالي.. استمرار إخراج #الإبل_السائبة من منطقة #حرة_الحرة

واصلت الفرق الميدانية المدربة والمتخصصة، التي تم تشكيلها من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي، لليوم الثاني على التوالي، حصر وإخراج الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها، من داخل منطقة «حرة الحرة»، ووضعها في مسيجات خاصة، استعداداً لتطبيق النظام بشكل كامل بحقها وحق ملاكها.

وذكرت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أن ذلك يأتي بعد انقضاء المهلة التي حددتها الهيئة لمُلاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها التي تتواجد بشكل ملحوظ في منطقة «حرة الحرة» ذات الحساسية البيئية العالية.

وأضافت أن ذلك أيضاً يأتي سعياً منها للحفاظ على الغطاء النباتي، الذي من خلاله نحصل على هواء نقي، ويساعد على تقليل درجات الحرارة، وتكوين مصدات طبيعية للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار، وأيضًا جعل النبات ملاذاً وموئلًا للحياة الفطرية

ومن الأهداف كذلك حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.