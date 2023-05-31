على 2700 متر.. تدشين مشروع تطوير #مستشفى_العفالق للرعاية المركزة في #الأحساء (فيديو)

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مشروع تطوير مستشفى الشيخ حسن بن عبدالله العفالق للرعاية المركزة الممتدة، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، ونائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، وعدد من المسؤولين، ورجال الأعمال والأهالي في المحافظة.

وأطلع أمير الشرقية والحضور على عرض مرئي عن خدمات المستشفى، والذي جاء بتبرع من أبناء حسن العفالق رحمه الله بتكلفة 20 مليون ريال، لتبلغ مساحته بعد التطوير بما يقدر بأكثر من 2700 متر مربع، ويصبح أحد أكبر المستشفيات التي تقدم العناية المركزة الممتدة في المملكة.

وأُعيد تطوير وتصميم المستشفى بشكل يتماشى مع أعلى المعايير، إضافة إلى تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى المستفيدين من خدماته.

عقب ذلك شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع شراكة مجتمعية بين تجمع الأحساء الصحي، وخليفة بن عبداللطيف الملحم، لإنشاء مركز صحي نموذجي في حي «السلمانية»، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون ريال.

وأشاد الأمير سعود بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من اهتمام ورعاية بصحة المواطن والمقيم، وحرصها على اعتماد كافة المشاريع الصحية التي تحقق جودة حياة المواطن والمقيم، وتحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، مثمنًا العطاء السخي الذي يبذله رجال الأعمال والقطاع الخاص في الأحساء، ودورهم في تعزير مفاهيم المسؤولية المجتمعية من أجل تحقيق نهضة وازدهار الوطن الغالي.

وتجول أمير الشرقية في المستشفى وأطلع على الأقسام والخدمات المقدمة فيه.