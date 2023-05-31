الأمن_السيبراني يحذر من #ثغرات_خطيرة في تطبيق شهير للكتب الإلكترونية

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من «ثغرات خطيرة» في تطبيق شهير لقراءة وتعديل الملفات بصيغة الـ«PDF».

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم، أن شركة «Foxit» أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من «الثغرات» في المنتج التالي: «Foxit PDF Editor».

وأوضحت أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه «الثغرات» في: تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد، إلى جانب إعادة استخدام الذاكرة.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، مشيراً إلى أن «Foxit» أصدر توضيحًا لهذا التحديث عبر الرابط التالي:

https://www.foxit.com/support/security-bulletins.html