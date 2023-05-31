23 شركة تشارك في جناح «#صناعة_سعودية» ضمن «#جيتكس_أفريقيا»

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، في معرض جيتكس أفريقيا في مدينة مراكش في المملكة المغربية، والمقام خلال الفترة من 31 مايو الجاري وحتى 02 يونيو 2023م، تحت هوية "صنع في السعودية".

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في هذا المعرض وغيرها من المعارض الإقليمية والدولية ذات الاختصاص انطلاقًا من دورها الرئيس في ترويج الصادرات الوطنية على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتعزيز صادرات المملكة من القطاعات المستهدفة وذات الأولوية حسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات الوطنية من خلال المعارض الدولية؟

وتستهدف المشاركة إتاحة الفرصة للشركات الوطنية للتوسّع في الأسواق الدولية المستهدفة لا سيما الأسواق الأفريقية، وعقد الاتفاقيات والصفقات التي من شأنها أن تسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.