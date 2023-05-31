هل #السجائر_الإلكترونية أقل خطراً من العادية؟.. استشاري طب أسرة يجيب

شدد استشاري طب الأسرة في صحة عسير، الدكتور إبراهيم الأسمري، على أهمية إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة «بدائل»، للإسهام في الحد من انتشار التدخين داخل المملكة.

وقال «الأسمري» خلال تقديمه ورقة تحت عنوان: «لنزرع الغداء وليس التبغ»، ضمن فاعليات ندوة نظمها فرع هيئة الصحفيين السعوديين في عسير بالتعاون مع مستشفى أبها الخاص، اليوم، إن شركة «بدائل» ستسهم في مساعدة ما يقارب من مليون شخص للإقلاع عن التدخين بحلول عام 2032، بما يمثل حوالي 25% من إجمالي المدخنين محلياً.

وأضاف استشاري طب الأسرة: «الميزة الكبيرة لهذه البدائل أنها منتجة محلياً وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، واتباع أفضل الممارسات عالميًا»

وحذّر من تلاعب شركات صناعة التبغ بالمسميات لإعادة ترويج منتجاتها، مثل «السجائر الإلكترونية»، التي تعتبر من الأنواع الحديثة التي تسعى هذه الشركات لتسويقها خاصة بين الشباب والمراهقين.

وأشار إلى التوصية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية، ومفادها أن جميع أنواع التبغ سواء السجائر أو المعسل أو السجائر الإلكترونية هي قاتلة وتحوي مواد مسرطنة وضارة وسموماً يجب الحذر منها.