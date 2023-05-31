مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11014 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11014.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة341 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: جرير، وجدوى ريت السعودية، والأسماك، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الدوائية، وساب، وبوبا العربية، والدريس، والماوساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.02 % و 4.76 %.

فيما كانت أسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، وجرير، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، والراجحي، ولوبريف، والأهلي، والإنماء والأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 335.24 نقطة ليقفل عند مستوى 21278.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 55.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1170 ألف سهم.