الجيش_السعودي ثاني أقوى الجيوش العربية والـ22 عالمياً في 2023

حل الجيش السعودي كثاني أقوى الجيوش العربية لعام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن موقع «Global Firepower» العالمي المتخصص في الشؤون العسكرية

وأصدر الموقع العالمي «التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023»، وتصدرت فيه مصر قائمة «أقوى جيش عربي»، والمرتبة الـ14 عالمياً، يليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 22 عالمياً والثانية عربية، ثم الجزائر في المرتبة 26 عالمياً والثالثة عربياً.

وجاء العراق في المرتبة 45 عالمياً والرابعة عربياً، والإمارات الـ56 عالمياً والـ5 عربياً، يليهما المغرب في الـ61 عالمياً والـ6 عربياً، وسوريا في المرتبة 64 عالميا والـ7 عربياً، وتونس الـ73 عالميا والـ8 عربياً، واليمن الـ74 عالميا والـ9 عربياًَ.

واحتل السودان المرتبة 75 عالميا والعاشرة عربياً، تليه سلطنة عمان في المرتبة 76 عالميا والـ11 عربيا، ثم الكويت الـ78 عالميا والـ12 عربياً، والبحرين في المرتبة 79 عالميا والـ13 عربيا، وليبيا الـ80 عالميا والـ14 عربيا، والأردن 81 عالميا والـ15 عربيا، وأخيرا لبنان في المرتبة 111 عالميا والـ16 عربياً.

وعلى المستوى العالمي، احتل الجيش الأمريكي صدارة الترتيب، يليه الجيش الروسي ثم الصيني والهندي والبريطاني والكوري الجنوبي والباكستاني والياباني والفرنسي والإيطالي والتركي.

ويعني هذا التقرير بدراسة القوة العسكرية لـ 145 دولة، ويعتمد على مجموعة من العوامل تشمل: الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، وحجم كل بلد وتقدمها التكنولوجي.