كريم_بنزيما يخطر #ريال_مدريد بعرض #الاتحاد

كشفت بعض التقارير عن التطورات الخاصة بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد وانضمامه إلى صفوف الاتحاد.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"الإنجليزية، إن كريم بنزيما تحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن العرض السعودي المقدم له لخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

وأضاف، إن رئيس ريال مدريد، نصح بنزيما بالتفكير جيدًا، وفي الوقت نفسه حسم موقفه سريعًا لأن قراره سيؤثر في تحركات النادي خلال الميركاتو.

وأكد رومانو، إن كريم بنزيما قائد ريال مدريد، يميل إلي الرحيل إلي السعودية وخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.