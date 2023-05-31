الجيش_السوداني يعلن تعليق مشاركته في #مفاوضات_جدة

أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة، لعدم التزام قوات الدعم السريع بالهدنة.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان قبل قليل، أنها قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، بسبب «عدم إلتزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الإتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة».

يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» بشأن خرق الهدنة.

وطالب الجيش السوداني بإخراج قوات الدعم من المستشفيات والمرافق العامة.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق الهدنة عبر الضربات الجوية.

وتجددت الاشتباكات من جديد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء أمس، وذلك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، ومدينة الأبيض شمال كردفان، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بعد يوم واحد من تجديد وقف إطلاق النار قصير الأمد.