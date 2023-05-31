دموع وتقبيل يد الأب.. شاهد أول لقاء بين #ريانة_برناوي وأسرتها بعد عودتها إلى #الأرض

مشاعر ممزوجة بالفرح والفخر، ومشاهد مؤثرة غلفتها الدموع، حضرت خلال اللقاء الأول الذي جمع رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي مع أسرتها، بعد وصولها من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض.

وأعرب والد رائدة الفضاء السعودية عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققته ابنته وزميلها علي القرني.

وقال والد «ريانة»: «كلنا سعيدين وفخورين بهذا الإنجاز الذي يُكتب بأحرف من ذهب».

وأضاف في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «اتقدم بخالص الشكر والثناء والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين عراب الرؤية، فهذه النتيجة نتيجة للرؤية التي وضعها سموه لشباب وشابات الوطن».

وعن اتقان ابنته لكل التجارب العلمية في محطة الفضاء الدولية من الوهلة الأولى، وجلبها ممعها 92 عينة لإجراء تجارب تخدم الإنسانية جمعاء، قال والد ريانة برناوي: «هذا فضل من الله ونعمة.. ريانة من هي وصغيرة وفي كل مراحل دراستها كانت متفوقة».

واختتم: «نحن سعداء بما وصلت إليه، ونتمنى أن يكون هذا مجرد بداية وتكون هي وزملائها وزميلاتها مصدر إلهام لشباب وشابات الوطن».

ووصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي إلى مطار «هيوستن» في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، لبدء مرحلة التأهيل، بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء.