روسيا تعلن تدمير آخر سفينة حربية لـ #أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت ما وصفتها بأنها "آخر سفينة حربية" أوكرانية قبل يومين في ميناء أوديسا.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: تم تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية، وهي يوري أوليفيرينكو، في مرسى السفن بميناء أوديسا، في ضربة صاروخية.

وأشار إلى أن السفينة تم استهدافها "بأسلحة عالية الدقة"، بما يعني أنه يشير إلى ضربة صاروخية، في 29 مايو أيار دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

من جهته، ذكر أوليه شايليك المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، أنه لن يرد على أي تأكيدات من جانب روسيا، وأن البحرية لن تفصح عن أي معلومات تخص خسائر الحرب.