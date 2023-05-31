متعافي من #الشبو يروي تجربته: سرقت سيارة دون إدراك.. والجرعة تُبقيني بلا وعي أسبوعاً كاملاً (فيديو) #عاجل

رورى متعافي من إدمان مخدر «الشبو» تفاصيل تعافيه من هذا الإدمان، مشيراً إلى أنه سرق سيارة دون إدراك نتيجة وقوعه تحت تأثير هذا المخدر الخطير.

وقال المتعافي في لقاء على قناة «الإخبارية»: «تعثرت بي السيارة في أحد الطرق، ورأيت سيارة فسرقتها، ولم أكن أشعر بما أفعله، لدرجة أن في هذه المرة لم أعد إلى إدراكي إلا بعد أسبوع كامل من تعاطي جرعة المخدر».

وأضاف أنه ذهب إلى مركز «إرادة» وبقى فيه 22 يوماً للتأهيل من الإدمان، وهو ما نجح بالفعل، حيث مر عليه أكثر من 4 شهور دون تعاطي حتى الآن، مشيراً إلى أن البرنامج التأهيلي تضمن محاضرات وعلاج نفسي، وكل ذلك يتم بسرية كاملة.

واختتم حديثه يتوجيه رسالة للشباب: «اوقفوا كل ما تتعاطونه، المخدرات لا تنتهي سوى بالدمار».