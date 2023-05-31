سفير #النرويج يشكر القيادة السعودية على جهود إجلاء رعايا الدول الغربية من #السودان

قدم سفير مملكة النرويج في السعودية، ثوماس ليد بول، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التي بذلتها المملكة في عمليات إجلاء رعايا الدول الغربية من السودان إلى جدة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي، سفير النرويج، في مكتبه بفرع الوزارة في جدة.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، السفير النرويجي، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.