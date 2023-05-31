مسؤول في مجمع #إرادة: نعامل المُدمن مثل أي مريض.. ولا يُبلغ عنه في أي جهة أمنية (فيديو)

أكد مساعد المدير التنفيذي لمجمع «إرادة» للصحة النفسية في الرياض، الدكتور جمال العنزي، أن المدمن المتلقي للعلاج في المجمع لا يُبلغ عنه في أي جهة أمنية، ويُعامل كأي مريض آخر.

وقال «العنزي» خلال استضافته في قناة «الإخبارية»: «سرية المعلومات مكفولة ومضمونة لجميع المرضى، سواء المعلومات العلاجية أو أعراض الحالة وحتى نتائج التحليل، والتي يتم إجراؤها لغرض العلاج فقط دون إطلاع أي جهة عليها».

وأضاف: «المريض لدينا يعامل مثل أي مريض آخر، ولا يعامل إطلاقاً كمجرم مثلاً، وبعد انتهاء العلاج في المستشفى يكمل برنامجه التأهيلي، ولا تُرفع تفاصيل حالته إلى أي جهة أمنية».