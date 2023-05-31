إحباط محاولة ترويج 4 ملايين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في الرياض

أحبطت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، محاولة ترويج 4,094,950 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها بمنطقة الرياض، وهم 6 أشخاص، 3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، ومواطن.

وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.