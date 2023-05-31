بعد التشكيك في أرقامها.. #الإحصاء تصدر مجموعة من التوضيحات حول #تعداد_السعودية_2022 #عاجل

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء مجموعة من «التوضيحات» حول نتائج «تعداد السعودية 2022»، الذي أعلنته ظهر اليوم الأربعاء.

وبينت «الأحصاء» أنه لا يوجد انخفاض في عدد السكان الإجمالي بين 2021 و2022، لكن تم إعادة نشر أرقام محدثة مبنية على أساس نتائج «تعداد السعودية 2022»، الذي يعد الأكثر شمولية والأعلى دقة في تاريخ المملكة، لافتة إلى أن الأرقام المنشورة سابقا من 2010 إلى 2022 هي أرقام تقديرية بناء على نتائج 2010.

وأوضحت أن الزيادة في عدد السكان في 2022 مقارنة بـ2021 هي 1.4 مليون (من 30.8 مليون إلى 32.2 مليون).

وأضافت أنه تم إعادة تقدير أعداد السكان في الأعوام السابقة من عام 2021 إلى 2010 بناء على استخدام نتائج عام 2022 كسنة أساس وعبر المقارنة والتكامل مع بيانات السجلات الإدارية الحكومية.

وأشارت إلى أنه من الممارسات الشائعة في العمل الإحصائي عالمياً إعادة نشر تقديرات السكان في الأعوام السابقة بعد الانتهاء من تنفيذ تعداد جديد، وهو ما تم عمله بناء على النتائج الدقيقة لتعداد 2022 وبيانات السجلات الإدارية.

وكشفت أن زاد عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة في عام 2010 م إلى 32.2 مليون نسمة في 2022م، بنسبة زيادة تصل إلى 34،%.

كما زاد عدد السعوديين من 14 مليون نسمة في 2010 إلى 18.8 مليون نسمة في 2022، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 وبنسبة 34%.

وانطلقت مرحلة جمع البيانات وفق أعلى درجات الأمن والسرية والخصوصية، اليوم، بمشاركة أكثر من 30 ألف باحث ميداني من بنات وأبناء هذا الوطن الغالي.