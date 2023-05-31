في عمر الـ83.. #آل_باتشينو ينتظر طفله الرابع من صديقته العربية #نور_الفلاح

ينتظر الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو طفله الرابع، من صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، التي تبلغ من العمر 29 عاماً.

وبحسب موقع «تي إم زد»، ارتبط آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاماً، بعلاقة حب مع صديقته «نور»، بدأت خلال ذورة جائحة فيروس «كورونا» في عام 2020

وللفنان الهولييودي الشهير 3 أطفال من علاقات سابقة، بداية من ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، والتي انجبها من مدربة التمثيل الأمريكية جان تارانت عام 1988.

وإلى جانب «جولي»، لدى آل باتشينو توأمه «أنطون» و«أوليفيا»، اللذان ولدا في عام 1997، من حبيبته النجمة الأمريكية بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسمياً عام 2003.

وبطفله القادم يتفوق آل باتشينو على منافسه في شاشات السينما دي نيرو البالغ من العمر 79 عاماً، والذي أنجب طفلاً في هذا العمر من تيفاني تشين.