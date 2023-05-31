شروط التقديم في منحة تطوير القيادات النسائية بسنغافورة

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية، تقديم 15 منحة مجانية لتطوير القيادات النسائية في القطاع اللوجستي بدولة سنغافورة.

وقالت الأكاديمية، إنها أطلقت أول برنامج مخصص لتأهيل وتطوير القيادات النسائية في القطاع اللوجستي بالشراكة مع أكاديمية سنغافورة لسلاسل الإمداد واللوجستيات (SCALA).

وحسب البيان فإن البرنامج يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء.

ويسلط البرنامج الضوء على تطوير المهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي، إلى جانب إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية.

وتسعى الأكاديمية إلى تمكين القيادات النسائية وإعدادهن للمناصب العليا في القطاع اللوجستي بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، إن البرنامج يعد منحة مجانية مدعومة بالكامل من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

ويتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- في 04 سبتمبر 2023م وتستمر لمدة أسبوعين.

وتبدأ المرحلة الثانية في 18 سبتمبر 2023م في سنغافورة وتستمر لمدة أسبوع تشمل ورش عمل و زيارات ميدانية للتعرف على أحدث الممارسات العالمية.

ويختتم البرنامج مرحلته الأخيرة في سنغافورة في تاريخ 25 سبتمبر 2023م لمدة أسبوع.

وجاءت شروط الالتحاق بالبرنامج كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

متقنة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

لديها خبرة تزيد عن 5 سنوات.

ألا يقل المؤهل الدراسي عن درجة البكالوريوس.

ودعت الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني: https://sla.edu.sa/en/fwlp)/).

ويستمر التسجيل حتى 25 ذي القعدة 1444هـ الموافق 14 يونيو.