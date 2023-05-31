العالم يترقب اجتماع #أوبك المقبل.. وأسعار #النفط بالقرب من أدنى مستوياتها

يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، في فيينا بالنمسا في 4 يونيو، لمناقشة سياسة الإنتاج المشتركة.

وتراجعت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها على مدار العام، مع انخفاض السعر القياسي الدولي بنسبة 1٪ إلى 72.78 دولارًا للبرميل، أي أقل من 1٪ فوق أدنى مستوياته في عام 2023.

ولا يزال المستثمرون قلقون بشأن الطلب، ويبدو أنهم يراهنون على أن أوبك وحلفائها، لن يخفضوا الإنتاج أكثر عندما يعقدون اجتماعهم الشهري يوم الأحد.

منذ أكتوبر، خفضت أوبك وأوبك + الإنتاج بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا ، وهو جزء كبير من حوالي 100 مليون برميل يستخدمها العالم في يوم واحد. ومع ذلك ، انخفضت أسعار نفط برنت من 83 دولارًا قبل التخفيض في أكتوبر إلى مستوياتها الحالية.

وأظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج نفط أوبك انخفض في مايو بعد أن أجرت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك + تخفيضات طوعية للإنتاج لدعم السوق، على الرغم من أن الزيادات في أماكن أخرى بالمنظمة حدت من الانخفاض.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن أبريل. انخفض الإنتاج بأكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم من سبتمبر.

يهدف المسح إلى تتبع العرض للسوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية ، وبيانات تدفقات Refinitiv Eikon ، والمعلومات من الشركات التي تتعقب التدفقات مثل Petro-Logistics و Kpler ، والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك والمستشارين.