مايك_بنس يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل

قالت وكالة "رويترز"، إن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سوف يعلن ترشحه في الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل.

مايك بنس، هو سياسي أمريكي ومحامي سابق، ولد في 7 يونيو 1959، وشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي من عام 2017 حتى عام 2021 تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقبل توليه منصب نائب الرئيس، شغل بنس منصب حاكم ولاية إنديانا من عام 2013 إلى عام 2017.

خلال فترة نائب الرئيس، كان بنس يعتبر الشخص الثاني في ترتيب الهرم السياسي في الولايات المتحدة وكان يدعم سياسات إدارة ترامب.

وكان له دور بارز في عدة قضايا سياسية، بما في ذلك التعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19 وتنفيذ سياسات الهجرة والتجارة.

ويُعتبر بنس عضوًا في الحزب الجمهوري وقد ترشح مرتين للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وعام 2020 كمرشح نائب الرئيس على تذكرة الحزب الجمهوري مع دونالد ترامب.