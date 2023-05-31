حفل زفاف ولي عهد #الأردن.. كلمة مؤثرة من الملك عبدالله الثاني

يشهد الأردن على مدى يومين متواصلين احتفالات عارمة بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورجوة خالد السيف.

ومساء اليوم الأربعاء، أقيمت مأدبة عشاء استضافها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وألقى كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، مضيفا "الأردنيون اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

وقال العاهل الأردني: "قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علي بالحسين، واليوم كلي فخر فيه، فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله"، وتابع : "اليوم يكمل الحسين نصف دينه ويبدأ مرحلة جديدة من حياته، وطلبت وأطلب منه أن تبقى مخافة الله تعالى بين أعينه".

ودعا ملك الأردن بالخير والتوفيق لعائلة الحسين الصغيرة والكبيرة، وتمنى أن تبقى بيوت الأردنيين عامرة بالمحبة والفرح.