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#إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية #عاجل
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أخبار دوليّة
#إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية #عاجل
متابعات - الوئام
31 مايو 2023
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أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان عقب اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء رفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية.
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