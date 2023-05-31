قائد “فاغنر” يهاجم القيادات العسكرية الروسية

وجه قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، انتقادات لاذعة لقيادات وزارة الدفاع الروسية.

ودعا الرئيس فلاديمير بوتين فتح تحقيق في "جرائمهم"، خلال التحضير للحرب في أوكرانيا، وخلال مسارها.

وقال بريجوجين "يجب أن تحقق في الجرائم التي ارتكبت خلال التحضير للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، وفي مسارها.. اليوم أرسلت خطابات للجنة التحقيق ومكتب الادعاء في الاتحاد الروسي مع طلب التحقق من وقوع جرائم خلال التحضير وخلال مسار العملية العسكرية الخاصة من قبل كبار قادة وزارة الدفاع. هذه الخطابات لن تنشر لأن سلطات التحقيق تتعامل مع هذا الأمر".