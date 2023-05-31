نور_الفلاح.. كويتية سرقت قلب #العراب

جاء اسم الكويتية نور الفلاح ضمن الموضوعات الأكثر رواجا على محركات البحث، بعد الإعلان عن حملها من الممثل الشهير آل باتشينو.

وسلطت أنباء عن أبوة وشيكة للممثل الحائز على جائزة الأوسكار آل باتشينو عن عمر ناهز 83 عامًا، الضوء على صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية والناشطة الاجتماعية نور الفلاح، 29 عامًا.

أكد ممثل الفنان أن نور الفلاح حامل في شهرها الثامن بطفل آل باتشينو، بعد أن نشرت TMZ الخبر يوم الثلاثاء.

تم ربط الزوجين معًا لأول مرة عندما تم تصويرهما في مطعم في أبريل من العام الماضي.

في الشهر الماضي، شاركت نور صورة لها مع آل باتشينو في نيويورك وهي تحضر معرضًا للمخرج السينمائي الشهير بينيت ميلر الذي أشارت إليه بـ "صديقي".

باتشينو هو بالفعل أب لثلاثة أطفال: الابنة جولي ماري ، 33 عامًا ، مع صديقتها السابقة جان تارانت؛ وتوأم أنطون وأوليفيا ، 22 عامًا ، مع صديقته السابقة بيفرلي دانجيلو.

من هي الكويتية نور الفلاح؟

ولدت نور الفلاح لأب كويتي وأم أمريكية، وهي الأكبر بين 4 أطفال. تخرجت في كلية السينما والتلفزيون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وتعمل حاليًا كمنتجة أفلام.

وفقًا لـ Deadline، كانت حتى وقت قريب نائب رئيس شركة الإنتاج Lynda Obst Productions.

في حين لا يُعرف سوى القليل عن والدها الرأسمالي المغامر، فلاح الفلاح، فقد تم إدراجه على LinkedIn كمؤسس لشركة ThirtyOneCapital Inc ، ومقرها في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا. والدتها ، ألانا سيتلين ، رائدة أعمال.

يمتلئ "إنستغرام" الفلاح بصور الحياة الساحرة، بما في ذلك صور المشاهير مثل Sienna Miller و Timothee Chalamet و Restaurant Michael Chow.

قبل آل باتشينو، كانت مرتبطة أيضًا بـ Mick Jagger في عام 2017 ، عندما كانت رولينج ستونز مهاجمًا رئيسيًا في سن 74 وكانت تبلغ من العمر 22 عامًا فقط.

من خلال إعطاء مجلة Hello جولة في قصرها المصمم على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​المكون من 8 غرف نوم في بيفرلي هيلز في عام 2019 ، تحدثت الفلة عن علاقتها بالموسيقي الشهير.

قالت : إذا أحببت الأشخاص الذين أعيش معهم، فلا يهمني عمرهم".

وأضافت: "أنا لا أحكم على أي شخص بناء على عمره". "أعتقد أنني شعرت دائمًا وكأنني روح قديمة، حقًا. أحب الأفلام القديمة، وأجمع ملصقات الأفلام القديمة وأرتدي أزياء عتيقة. أنا أحب المظهر الرجعي". كما تحدثت بفخر عن جذورها العربية.

قالت: "لوس أنجلوس هي موطني وأشعر بأنني أمريكية للغاية، لكن في قلبي أعرف أنني شرق أوسطية أيضًا.. أنا محظوظة لأنني أنتمي إلى ثقافتين لأنه يمنحك أفضل ما في العالمين".