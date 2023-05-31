موظفة سابقة لدى #بايدن تهرب إلى روسيا بعد اتهامها له بالاعتداء الجنسي

هربت موظفة سابقة لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت قد اتهمته بالاعتداء الجنسي، إلى روسيا.

تارا ريد، التي اتهمت جو بايدن بالاعتداء الجنسي عليها أثناء عملها في مكتب مجلس الشيوخ عام 1993، قالت إنها ستتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

ظهرت ريد في حدث استضافته وكالة روسية رسمية وقالت إنها توصلت إلى القرار بعد أن تلقت تهديدات في الولايات المتحدة.

وقالت من روسيا "أشعر بسعادة حقيقية لوجودي هنا وأشعر بالأمان".

وقالت ريد: "لا أعرف ماذا سيحدث مع ذلك ، لكنني أعدك بأن أكون مواطنة صالحة وأتعهد بالمضي قدمًا في حياتي بطريقة إيجابية" ، مضيفة أنها تريد الاحتفاظ بجنسيتها الأمريكية أيضًا".