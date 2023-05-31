هل ستعلن #أوبك+ مزيدا من تخفيضات الإنتاج؟

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+" في 4 يونيو، لبحث الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط.

لكن مع قرب عقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل، أعطت أوبك+ مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبقي المنتجون التسعة الرئيسيون في أوبك+، الذين أعلنوا تخفيضات طوعية للإنتاج في أبريل، على الإنتاج دون تغيير، لكنهم يلجأون لبعض التصريحات المتشددة التي تحدث نوعا من التوازن".

وقال إتش.إس.بي.سي: "نعتقد أن أوبك+ ستنتظر لترى تأثير سلسلة أحدث التخفيضات في الإنتاج قبل إجراء أي تغييرات أخرى بخصوص الإمدادات".

وقال فيكتور كاتونا المحلل الكبير في كبلر: "نعتقد أن أوبك+ مجبرة على اتخاذ رد فعل وبطريقة أو بأخرى ستميل لخفض الإنتاج".

وأضاف رابو بنك: "نتوقع أن تبقي أوبك+ على تخفيضات أبريل.. الخفض المفاجئ في أبريل عزز الأسعار بما يتراوح بين 5 إلى 7 دولارات لنحو ثلاثة أسابيع".