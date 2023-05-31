ولي_العهد يهنئ هاتفيًا #أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

فيما أعرب فخامته عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.