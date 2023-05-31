شاهد.. جمهور ولاعبو #الاتحاد يحتفلون بالدوري على أنغام #موضي_الشمراني #الاتحاد_بطل_الدوري_2023 #الاتحاد_الطايي

دخل لاعبو فريق الاتحاد السعودي مع الجمهور في وصلة رقص على أنغام المغنية موضي الشمراني، في مشهد نال تفاعلا كبرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

موضي الشمراني من الفنانات السعوديات الشعبيات واشتهرت من خلال تأديتها للأغاني الشعبية، وخاضت مسيرة شاقة حتى تمكنت من الحصول على شهرة واسعة داخل المملكة وخارجها.

وتوج الاتحاد بلقبه الأول منذ 2009، وأسدل الستار على موسم الدوري السعودي لكرة القدم، مع إقامة مباريات المرحلة الثلاثين الأخيرة اليوم في توقيت واحد.

وبعد موسم طويل استمر 279 يوماً، توج الاتحاد باللقب أمام جماهيره على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد مباراته أمام ضيفه الطائي صاحب المركز الثامن.