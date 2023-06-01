مكة_المكرمة.. إغلاق طريق “الليث- غميقة” احترازياً بالاتجاهين بسبب #السيول #عاجل  

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إغلاق مؤقت لطريق "الليث – غميقة"، احترازيًا بالاتجاهين.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أن سبب الإغلاق المؤقت يعود لوجود سيول منقولة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد تقع في تقريره عن حالة طقس الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما توقع المركز تكوّن سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.