مُستفيد غير حسابه البنكي إلى أخر فهل يتأثر استحقاقه في الدفعة المقبلة؟.. “#حساب_المواطن” يوضح #عاجل  

أوضح برنامج حساب المواطن مدى تأثر الاستحقاق والدعم حال قيام مستفيد بتغيير حسابه البنكي، إلى أخر.

وأبان "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، أنه لا يؤثر ذلك، في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ " 10 يونيو".

وأكد أنه سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر "يوليو" وسوف تص المستفيد رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان وسيتم صرف الدعم "في حال كنت مستحق" على الآيبان السابق إلى ان يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً.

ويمكن للمستفدي تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

ادخل على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن من هنا .

اذهب إلى صفحة "تفاصيل الطلب".

ثم "بيانات الحساب البنكي" لتغيير رقم الأيبان.

ثم اضغط "حفظ" للتغييرات المدخلة.