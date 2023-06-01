“#جمرة_القيظ”.. “#الزعاق”: 40 يوما تفصلنا عن “#الحر_اللاهب”

أكد خبير الفلك والأرصاد خالد الزعاق، إنه مع بداية شهر يونيو ترتفع درجة الحرارة في المملكة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر"، أن "مربعانية القيظ" تبدأ ببداية شهر يونيو، وهي الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب، والتي يسميها العامة "جمرة القيظ".

وأكد "الزعاق" أنه في منتصفه ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على بلدان الخليج، فيما عدا سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، تبدأ عندهم أمطار الخريف.

وأشار إلى أنه في نهايته نعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول على محافظات ، أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.