“#الأمن_الغذائي” تطرح المناقصة الثانية لهذا العام لاستيراد 480 ألف طنٍ #قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الثانية لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (480) ألف طنٍ للتوريد خلال الفترة ( سبتمبر – أكتوبر 2023م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاح.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (8) بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.