داخل منزل مجهز بكاميرات مراقبة وأسلحة وذخيرة.. القبض على 5 مروجين للمخدرات في تبوك

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة تبوك على 5 مواطنين، لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة لترويج مخدري «الحشيش» و«الإمفيتامين»، إلى جانب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزة المتهمين الخمسة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة، إلى جانب رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، على أن تعالج جميع البلاغات بسرية تامة.