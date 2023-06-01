هل أكل #الثوم على الريق يسبب قرحة والتهاب المعدة؟.. استشاري باطنة يحسم الجدل

كشف استشاري الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى تأثير تناول الثوم على الريق على الجهاز الهضمي.

وأوضح في تغريدة على "تويتر"، أن تناول الثوم على الريق لا يسبب القرحة والتهاب المعدة.

وعلى جانب آخر، كشفت الدكتور نجلاء الدوسري استشارية الأمراض الجلدية، مخاطر استخدام الثوم لمرضى "الثعلبة".

وأوضحت ، أن الثعلبة مرض شائع بين جميع الأعمار، مشيرة إلى أن الثوم كان علاجًا مفيدًا، واستخدمه الأجداد قديمًا.

وأكدت أن بعض الدراسات أثبتت فاعلية الثوم لعلاج الثعلبة، لكن عند فرده على الوجه والشعر، قد يحرق الجلد، ويسبب ندبة لا تنتهي أبدًا.

وأضافت أن هناك علاجات أفضل بكثير من الثوم، وأثبت فاعليته في كثير من الأحيان.