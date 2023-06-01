الشورى: توجيه استراتيجية #دعم_الأندية لتكون محيطاً اجتماعيًا جاذباً للأسر والأفراد

عقدت لجنة «الثقافة والرياضة والسياحة» بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة ناصر بن محمد الدغيثر، عضو المجلس رئيس اللجنة، لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الرياضة 1443/1444ه، وذلك بمشاركة ممثلين من قيادات الوزارة، على رأسهم مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والاتصال، الدكتور رجاء الله بن دخيل السلمي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أدوار الوزارة في تطوير وتعديل الأنظمة واللوائح، ومنها اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وما تم بشأن التأمين الإلزامي للاعبين.

وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع عن أهم مبادرات الوزارة، وتوجهها لتوسيع نشاط «دوري المدارس» ليشمل الألعاب المختلفة.

وناقشت النقل التلفزيوني والاهتمام الإعلامي بكرة القدم، ومدى توافق جودة النقل مع قيمة الدوري السعودي، وهل هناك قنوات إعلامية خاصة بالألعاب المختلفة، للتعريف بها وتغطيتها وتحليلها والتثقيف بها ونشرها.

وتناول الاجتماع أهم أهداف أكاديمية «مهد»، وإطلاق برامج اكتشاف المواهب عبر المدارس الابتدائية في المملكة، وإلى أي مدى وصلت الأكاديمية في ذلك، وهل تم فتح فروع أخرى لها، إلى جانب خططها المستقبلية.

وبحث أعضاء اللجنة برنامج «الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم» بوزارة الرياضة ومستهدفاته، والخطة الإعلامية للوزارة بشأن تنظيم المملكة لعددٍ كبيرٍ من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، والتسويق لتلك الأحداث وزيادة التغطية الإعلامية الدولية لها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إستراتيجية دعم الأندية، وتوجهها لتحسين بيئة الأندية بما يتوافق مع أوجه جودة الحياة، لتكون محيطاً اجتماعيًا جاذباً للأسر والأفراد، وتسهم في تطوير ثقافة الوعي الرياضي.