اشتباكات بالسكاكين والمسدسات بين لبنانيين وعراقيين في #البرازيل… ما القصة؟ (فيديو)

اندلعت اشتباكات مسلحة بالمسدسات والسكاكين بين عشرات اللبنانيين والعراقيين في البرازيل، أمس الأربعاء، في أحد أكبر وأهم شوارع العاصمة الاقتصادية ساو باولو، التي يقيم بها أكثر من 7 ملايين لبناني.

وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن مجلة «VEJA São Paulo» البرازيلية، فإن كل شيء بدأ السبت الماضي، حين زار أفراد من عائلة لبنانية محلاً تجارياً لعائلة عراقية، في «شارع 25 de Março » المخصص لبيع الملابس والأقمشة بالجملة، مطالبين إياهم بدين مستحق عليهم، فحدث شجار أصيب خلاله أحد الزائرين بطعنة سكين بسيطة.

ولم تنته الأزمة عن هذا الحد، حيث عادت اللبنانيون بأعداد كبيرة، واندلع شجار جديد، تطور إلى استخدام السكاكين والمسدسات

وبحسب شرطة ساوباولو، اتسع الشجار على مساحة واسعة في الشارع، وسط كثرة عدد المشاركين فيه، والذين قدروا بـ80 شخصاً من الأعمار كافة، ما دفع الشرطة إلى إغلاق معظم الشوارع المؤدية إلى المنطقة، وكذلك بعض المحال التجارية.

اندلاع حرب شوارع بين لبنانيين 🇱🇧 وعراقيين 🇮🇶 في البرازيل 🇧🇷 على خلفية طعن شاب عراقي لآخر لبناني فحصلت صدامات ومعارك في شارع 25 اذار السياحي الشهير في سان باولو. وامتدت المواجهات الى الشوارع والاحياء المحيطة وشارك فيها عشرات الشبان من الطرفين. شعوب الأمصار غير متحضرين… pic.twitter.com/WjavGgYKkZ — الكعّام (@alk3aam) June 1, 2023